Load "" Enter. Museu para explorar o mundo do ZX Spectrum nasce em Cantanhede

O Museu Load ZX Spectrum vai nascer em Cantanhede. O espaço é uma espécie de exercício de nostalgia, mas também uma homenagem ao criador daqueles computadores que apareceram nos anos 1980 e à sua ligação "desconhecida" a Portugal.

Aquele que será "o primeiro museu do mundo dedicado ao Spectrum" vai abrir portas no dia 17, numa parceria entre o colecionador João Ramos e o município de Cantanhede.



Dentro do museu, os sons agudos de arranque dos jogos - Load "" Enter era o comando inicial - remete imediatamente para o universo dos Spectrum, os computadores que chegaram à casa dos portugueses nos anos 1980 e que marcaram o primeiro contacto para muitos com videojogos ou com a programação.

João Ramos foi um desses jovens que cresceu com o Spectrum - "talvez com uns oito anos" - tendo até aprendido as primeiras palavras em inglês a partir daqueles pequenos computadores, que se ligavam a um televisor e a um gravador de cassetes.