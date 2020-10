Rúben Amorim e a eliminação da Liga Europa. "Mensagem aos jogadores foi de que vissem o jogo sem som"

Amorim disse ainda que os leões já tiveram vitórias "em que jogámos menos do que naquele dia". "A história do jogo foi o que foi. Uma equipa quis jogar, outra quis jogar nas segundas bolas. Uma marcou de bola parada, nós empatámos, controlávamos o jogo e, de repente, há uma falta não marcada de um lado e depois há golo", relembra.

Em relação ao jogo de domingo com o Portimonense, o treinador verde-e-branco sublinha que os algarvios são "uma equipa que tem vindo a crescer, já desde a época passada". "Vai ser complicado, jogam contra o Sporting e não têm pressão. Tirámos algumas coisa do jogo que fizemos contra eles na pré-epoca. Temos de ser muito intensos", afiançou.

Em relação à saída de Wendel para os russos do Zenit, Amorim foi evasivo. "O Wendel não treinou esta semana e essa parte do mercado já me ultrapassa. O que sei é que não tive o Wendel no treino e portanto não estará apto amanhã", defendeu

Em relação ao momento do Sporting, Rúben Amorim não pôs panos quentes. Defendeu que os leões são um clube grande e que está em "pé de igualdade está em termos da grandeza" com Benfica e FC Porto.

"Em termos do resto, não está, é impossível, mas cabe-nos a nós ter noção disso e trabalhar em função disso", resume. "Parece-me que há muita gente que já desistiu da equipa do Sporting, mas eu, como treinador, e os rapazes, que estão lá dentro, não desistimos, isto não acabou", acrescentou.. Ainda agora começou e vamos dar luta. Vamos seguir com a nossa ideia e o nosso caminho. Até o céu pode cair que não vou mudar a minha maneira de ser. Vamos ser competitivos.