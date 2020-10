Sérgio Conceição. “Quem não for competitivo tem a porta aberta”

O treinador do FC Porto deixou um aviso aos seus jogadores após a derrota dos dragões contra o Marítimo em casa: “Quem não for competitivo desta forma tem a porta aberta para sair."

Sérgio Conceição não escondeu a desilusão depois do 2-3 contra a equipa insular em casa.

"Como toda a gente viu perdemos, foi por culpa própria. Houve falta de eficácia ofensiva, sofremos três golos em casa, não é normal”, refere.

O técnico dos dragões lembra que “na segunda parte tivemos ocasiões para fazer golo, não sei se a bola entra ou não, se passa a linha de golo, ainda não vi, mas tivemos ocasiões para ganhar o jogo. Para empatar já seria mau”.

Conceição considera que houve “alguma passividade que tivemos, com bola. Tivemos posse de bola na primeira parte, mas não criámos grande ocasiões para finalizar. Sei que é difícil jogar com uma equipa em bloco baixo, em bloco baixíssimo, com 11 jogadores dentro da área, mas tínhamos de encontrar espaço”.

“Temos de olhar para este jogo como outros em anos anteriores, que nos fazem pensar, estar alerta e desconfiados. Entrar com a camisola do FC Porto não ganha jogos, é preciso mais”, acrescentou.

O FC Porto perdeu 3-2 com o Marítimo na terceira jornada da I Liga. Rodrigo Pinho (2) e Nanu marcaram para os insulares. Pepe e Otávio para os dragões.