Marisa Matias: “Esta crise será vencida por quem venceu a última crise”

“Por cima da crise sanitária, temos a crise social. Os seus efeitos recaem de forma desigual sobre a população, os mais pobres e os esquecidos são sempre as primeiras vítimas, o desemprego é uma praga, a vulnerabilidade cresceu. Em poucas palavras, Portugal está aflito”, disse Marisa Matias, para quem essa aflição tem razão imediatas e que serão superadas, ainda que demore alguns meses.

“Mas há outra doença que nos ataca e que nunca nos quer largar: é o nosso atraso, é o que nos falta nos centros de saúde e hospitais, é o abandono escolar, são as atividades poluentes, é o desemprego, é a falta de investimento que constrói qualidade de vida, é a fraude e a mentira”, prosseguiu a candidata que defende a necessidade uma economia mais justa e transparente.

“Uma economia mais justa tem de assentar em transparência e respeito. Transparência no combate à impunidade dos financeiros, à corrupção das portas giratórias do poder, à fuga fiscal de quem mais tem. A resposta aos nossos problemas estruturais impõe medidas corajosas de controlo público, de reforço de incompatibilidades, de investigação e repressão do crime económico, financeiro e fiscal, de escolhas estratégicas pelo ambiente e pelo emprego”, defendeu, afirmando-se candidata contra “os que nada querem fazer e que estão satisfeitos com os seus privilégios”.

Para a candidata “há, de Trump à Europa, uma mistura de políticos em segunda mão com advogados de negócios, com especuladores, com saudades da impunidade, que procura embrulhar um programa de atraso com a violência contra os trabalhadores, os pobres, as mulheres, os imigrantes” E com a sua campanha, promete dar voz a uma “enorme maioria” que tem orgulho das “várias cores” da democracia.

“É por isso que vos digo que esta crise será vencida por quem venceu a última crise, há cinco anos. E quero dirigir-me a essa imensa maioria que, com o seu trabalho e a sua luta, todos os dias constrói este país. Não encontrarão nesta candidatura o conformismo de quem quer que tudo fique na mesma. Encontrarão, isso sim, a força determinada de quem, convosco, vai à luta pelas soluções que protegem Portugal: a segurança do emprego e do salário, a garantia de uma democracia que queremos forte e de um país que queremos livre”, declarou Marisa Matias que, no seu discurso, fez várias referências muito aplaudidas a Maria de Lourdes Pintasilgo, a antiga primeira-ministra que foi candidata presidencial em 1986, tendo obtido cerca de 7 por cento na primeira volta.

“Pintasilgo não foi “apenas” a primeira mulher candidata à Presidência da República. Ela marcou Portugal com a sua mensagem de solidariedade - no modo como vivemos está já o modo como viverão os nossos filhos. Julgo que desse sentido de responsabilidade podemos retirar a melhor definição de país: uma comunidade capaz de se questionar hoje sobre o que quer ser amanhã”, lembrou Marisa Matias, que também lembrou o trabalho de Pintasilgo, em 1994, como relatora da Comissão Independente sobre População e Qualidade de Vida constituída pelas Nações Unidas. O relatório teve um título “Cuidar do Futuro”. E é cuidar que Marisa Matias também quer.

“Como Pintasilgo, sei que as eleições presidenciais não estão acima da política. Quem ocupar a Presidência não será um adorno nas escolhas decisivas que temos pela frente. Como Pintasilgo, sei que os princípios da nossa Constituição são guias essenciais que devem apontar caminhos a quem responde pela República. Cuidar o futuro é não temer as escolhas decisivas de hoje”, afirmou a candidata e dirigente do Bloco de Esquerda, usando assim duas referências também caras à candidata Ana Gomes: a herança de Pintasilgo e o verbo “cuidar”.