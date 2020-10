Surto na freguesia de Meca já chegou à escola

A mesma entidade diz ainda que está "a reunir com as Entidades competentes para perceber quais os procedimentos a adotar".

Na quarta-feira, onze pessoas ficaram infetadas pela covid-19 devido a um surto com origem num espaço público ao ar livre onde se joga às cartas na freguesia de Meca, no concelho de Alenquer.

Naquele dia, questionado pela agência Lusa, Pompeu Balsa confirmou que existem 11 casos positivos associados a um jardim numa localidade da freguesia de Meca, onde os cidadãos se encontram para conviver e jogar às cartas.

"São todas pessoas reformadas e dentro da terceira idade", adiantou, acrescentando que, dos 11, apenas dois casos têm sintomas.

O primeiro caso associado ao local de convívio surgiu no dia 16, sucedendo um segundo no dia 20 e um terceiro no último sábado, o que levou as autoridades de saúde a determinar a realização de testes, na segunda e terça-feira.