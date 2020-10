"Muito bem" ou "muito preocupante"? Relatos opostos geram dúvidas sobre estado de saúde de Donald Trump

Contudo, durante essa mesma comunicação à imprensa, uma fonte da Casa Branca contrariou o testemunho do médico de Donald Trump.

"Os sinais vitais do Presidente nas últimas 24 horas foram muito preocupantes e as próximas 48 horas serão decisivas para o seu tratamento", afirmou a mesma fonte aos jornalistas, em "off".

Soube-se mais tarde que essa fonte, que pedira que a sua identidade não fosse revelada, era Mark Meadows, chefe do "staff" da Casa Branca. Meadows ainda tentou negar que tivesse dado essa informação aos jornalistas, no entanto, foi "apanhado" nas câmaras, com som e imagem incluídos, a pedir aos jornalistas que o citassem em "off".