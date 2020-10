Com Trump infetado e no hospital, a América e o mundo perguntam: e agora?

As regras dos partidos democrata e republicano ditam que novas convenções devem ter lugar para se escolher um candidato substituto. Contudo, e dado que falta precisamente um mês para as presidenciais norte-americanas, é provavelmente demasiado tarde que um novo candidato seja escolhido a tempo das eleições.

A Constituição dos EUA atribui ao Congresso o poder de decidir a data das eleições ou o seu adiamento. Contudo, a Câmara dos Representantes, atualmente com maioria democrata, dificilmente aceitaria essa hipótese , mesmo que o Senado -- câmara alta do Congresso, atualmente nas mãos dos republicanos -- assim o decidisse em votação.

A menos que o Congresso decida adiar as eleições, os norte-americanos irão sempre escolher entre o candidato republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden, mesmo que um deles fique incapacitado ou morra antes de 3 de novembro.

E se isso acontecer depois das eleições mas antes da votação do Colégio Eleitoral?

Para os mais esquecidos, o Colégio Eleitoral foi o que permitiu que Donald Trump fosse declarado vencedor das presidenciais de 2016 apesar de ter conquistado alguns milhões de votos a menos que a rival democrata, Hillary Clinton.

No sistema eleitoral norte-americano, cada voto depositado nas urnas serve para eleger o Presidente apenas indiretamente. Na prática, quando um cidadão, ou "pequeno eleitor", vota num candidato está a votar para que o respetivo partido tenha mais delegados no Colégio Eleitoral, os chamados "grandes eleitores", 538 ao todo.

O Colégio Eleitoral vai reunir-se a 14 de dezembro para eleger o próximo Presidente dos EUA. Um candidato precisa dos votos favoráveis de pelo menos 270 "grandes eleitores" para ser declarado vencedor.

Tradicionalmente, os "grandes eleitores" votam de acordo com os resultados do seu estado, ou seja, se Donald Trump vencer no estado do Wisconsin, por exemplo, todos os delegados do Wisconsin no Colégio têm de votar nele. Alguns estados permitem que os seus delegados votem de acordo com a sua inclinação política, mas mais de metade dos 50 estados têm disciplina de voto.

E no caso destes estados, não há regras estipuladas sobre o que fazer se um candidato morrer. A lei do Michigan, por exemplo, exige que os "grandes eleitores" votem no candidato cujo nome apareceu no boletim de voto. Já no Indiana os delegados podem votar pelo substituto escolhido pelo partido caso o candidato morra.

Segundo Lara Brown, diretora da Faculdade de Gestão Política da Universidade George Washington, caso um candidato morra, o partido da oposição pode contestar em tribunal o direito ou não dos "grandes eleitores" a escolherem um substituto.

"A questão mais interessante de todas vai ser: como é que o Supremo Tribunal vai gerir uma controvérsia destas?", questiona a especialista.

E se o vencedor ficar incapacitado ou morrer antes da "luz verde" do Congresso?

Depois da votação no Colégio Eleitoral, o Congresso reúne-se a 6 de janeiro para certificar os resultados, sendo que a tomada de posse do vencedor acontece a 20 de janeiro.

Se um candidato vence uma maioria dos votos dos "grandes eleitores" e depois fica incapacitado ou perde a vida, algo inédito nos EUA, não é claro como é que o Congresso resolve essa situação.

A 20.ª emenda da Constituição dita que o vice-presidente eleito -- no caso de Trump, Mike Pence; no caso de Joe Biden, Kamala Harris -- se torna Presidente caso o chefe de Estado eleito morra antes da tomada de posse.

Mas do ponto de vista legal, e porque as presidenciais norte-americanas passam por todas estas fases, há uma lacuna que deixa tudo em aberto: é que ninguém sabe ao certo se um candidato presidencial se torna "Presidente eleito" após vencer a votação no Colégio Eleitoral ou só depois de o Congresso certificar os resultados.