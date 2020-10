Cheias no sul de França fazem oito desaparecidos

Choveu mais do que em 3 de outubro de 2015, quando as enchentes causaram a morte de 20 pessoas dentro e nos arredores da cidade de Cannes, na Riviera Francesa, disse Jérémy Crunchant, diretor de proteção civil, ao France Info.

Pelo menos oito pessoas estão desaparecidas em França depois que uma tempestade que passou pelo sudeste do país, causando fortes enchentes à volta da cidade de Nice, informaram as autoridades locais no sábado.

A região de de Alpes-Maritimes, na fronteira com a Itália, estava em alerta vermelho na sexta-feira com a aproximação da tempestade. A tempestade, apelidada de Alex, já tinha causado ventos fortes de mais de 180 quilómetros por hora (112 milhas por hora) na Bretanha entre quinta e sexta-feira.

As autoridades reduziram o alerta para o nível laranja no sábado, com as chuvas afetando a Itália.