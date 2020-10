Marítimo. “Ganhámos com toda a justiça”

O treinador adjunto do Marítimo lembra que a equipa insular fez “história” ao vencer no Dragão (2-3) e “com toda a justiça”.

Segundo o professor Neca, “assistimos a um jogo muito bem disputado, fomos uma equipa coletiva, solidário. Taticamente fomos perfeitos. Foi por aí que ganhámos com toda a justiça”.

O técnico reforça: “Estrategicamente fomos perfeitos, mas aceitando sempre o desafio de contra-atacar sempre o FC Porto, foi isso que aconteceu. E há que ressalvar que fizemos golos muito bonitos. Um sentido coletivo perfeito e um sentido tático sem qualquer reparo. Os jogadores mereciam isto”.

Neca garante ainda que a polémica do antijogo não perturbou os jogadores do Marítimo durante a preparação da partida contra o FC Porto: “Rigorosamente nada, o nosso caminho é o do trabalho. Não valorizaram os nossos golos na semana passada. Hoje voltámos a marcar grandes golos. Vamos valorizar o futebol, é isso que queremos. As equipas com orçamentos mais pequenos são capazes de fazer coisas como fizemos hoje”.

O FC Porto perdeu em casa por 3-2, com golos de Rodrigo Pinho (2) e Nanu para os visitantes, Pepe e Otávio para os dragões.