Rui Vitória falha final da Liga dos Campeões da Ásia

O Al Nassr, de Rui Vitória, foi afastado pelo Persepolis da final da Liga dos Campeões da Ásia de futebol nas grandes penalidades (5-3), depois do empate 1-1 no prolongamento.

O avançado marroquino Abderrazak Hamdallah até colocou o Al Nassr em vantagem, convertendo com sucesso uma grande penalidade, aos 36 minutos, mas um bom golpe de cabeça do atacante iraniano Mehdi Abdi Qara aos 42 levou o resultado em 1-1 para o intervalo.

Num jogo disputado em Doha, no Qatar, até ao final do tempo regulamentar não houve mais golos, nem no prolongamento, por isso, a decisão foi para a marca dos 11 metros.

Os jogadores do Persepolis marcaram todos os seus cinco penáltis, enquanto o defesa brasileiro Maicon (ex-FC Porto) falhou o quarto pontapé para o lado dos sauditas e os comandados de Rui Vitória despediram-se da prova.