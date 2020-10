Diretora da Faculdade de Direito de Lisboa considera ideias de Francisco Aguilar "xenófobas" e "misóginas"

A Diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, Paula Vaz Freire, considera” misóginas e xenófobas” as ideias defendidas por Francisco Aguilar. Numa revista académica, este professor universitário “compara o feminismo ao nazismo e defende que os agentes do socialismo de género e identitário devem ser julgadas como os autores dos crimes do Holocausto”. Francisco Aguilar considera ainda que” a violência doméstica deve ser encarada apenas como disciplina doméstica”. Algumas destas ideias constavam do programa de duas cadeiras de mestrado que foram suspensas, quando o caso foi tornado público pela Comunicação Social. Paula Vaz Freire entende que a Faculdade” agiu atempadamente, acautelando os interesses dos alunos e da instituição”. A Direcção da Faculdade de Direito de Lisboa instaurou um inquérito a Francisco Aguilar, destinado a averiguar se existe matéria disciplinar. Vaz Freire diz que” muito em breve haverá resultados do processo de averiguações”. E garante que “essas conclusões não ficarão dentro dos muros da Universidade. Mas serão tornadas públicas.”



Em declarações ao programa da Renascença Em Nome da Lei, a Diretora da Faculdade de Direito de Lisboa assegura que “nunca recebeu” qualquer queixa pedagógica contra o professor. O mesmo garante o presidente da Associação Académica. A Renascença recebeu denúncias de que Francisco Aguilar, além de desvalorizar perante os alunos o problema da violência doméstica, defendeu em aulas que o curso de Direito não era para mulheres, tendo mesmo chegado um dia a mandar sair as alunas, ficando na sala de aulas apenas os alunos. Filipe Gomes, o Presidente da Associação Académica, admite que pode ter ouvido alguns "zunzun"s mas nunca qualquer denúncia ,apelando por isso a que “os estudantes de Direito ou de qualquer outro curso, denunciem, quando forem alvo de atitudes discriminatórias” ou vejam ser defendidas posições que ofendem os direitos fundamentais da pessoa humana. Filipe Gomes afirma que as ideias defendidas por Francisco Aguilar não refletem nem o pensamenteo académica nem os princípios por que se norteia a Faculdade de Direito de Lisboa e não podem por isso de forma alguma ser aceites quer pela direção quer pela associação académica. A presidente da Associação de Mulheres Juízas defendeu que” houve alguma complacência da Faculdade de Direito em permitir que Francisco Aguilar promovesse as suas ideias através de veículos da Universidade”. Paula Ferreira Pinto diz que a associação a que preside” defende a liberdade de expressão e as liberdades académica e científica”. No entanto, considera que “se está perante um caso que extravasa os limites do que pode ter uma discussão pública”. A juíza defende mesmo que as ideias de Francisco Aguilar configuram ” um discurso de ódio” ,contra as mulheres que defendem a igualdade de género.