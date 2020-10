Tomás Tavares oficializado no Alavés

Aos 19 anos, e depois de ter sido opção em 26 partidas na temporada passada, o jovem defesa direito perdeu espaço com Jorge Jesus.

Na manhã deste sábado, o Benfica revelou que que o jovem da formação encarnada vai atuar até final da temporada no Alavés, num acordo de cedência válido por uma temporada sem opção de compra.

Está confirmado, o lateral-direito do Benfica Tomás Tavares vai rumar aos espanhóis do Alavés. A notícia foi confirmada pelos dois clubes.

Na presente temporada, o defesa-direito estava a jogar na equipa B. Agora segue para ao País-Basco, para jogar numa equipa em que encontrará o colega de Rodrigo Battaglia, jogador que está em Espanha cedido pelo Sporting.

Além do argentino, Tavares jogará com Deyverson, antigo avançado das águias e do Belenenses.