Jesus revela que Otamendi vai já a jogo com o Farense

Em relação ao central Verthongen disse que o belga "não vai a jogo". "Teve uma lesão complicada, fracturou... Não sei o nome do osso, mas fracturou o osso da face, não sou médico, mas sei que teve lesão grave. Se tivesse jogos a seguir também estava fora, não tem condições para ir para a seleção da Bélgica", explicou.

Na mesma ocasião divulgou ainda o parceiro do argentino, será o brasileiro Jardel.

"O Nico [Otamendi], ele gosta que lhe chamem Nico, eu chamo. É mais fácil. Vai jogar, não conhece as nossas rotinas mas conhece o jogo. Tem muita experiência, jogou ao mais alto nível, não está bem fisicamente, só vai ficar bem se treinar e jogar, vai logo para a Argentina mas vai jogar", anunciou.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, revelou este sábado na coneferência de imprensa antes do jogo com o Farense de amanhã na Luz que Otamendi vai a jogo. O argentino está há menos de uma semana com a equipa, mas a falta de alternativas e a lesão do belga Verthonghen obrigam a uma estreia antecipada.

Em relação ao tempo útil de jogo, tema lançado pelo treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, antes do jogo com o Marítimo, o técnico encarnado afirmou que "é um tema que já discuti na Arábia Saudita".

"Lancei esse tema. Esses temas não têm a ver com tática. Acontece mais nos campeonatos de menos qualidade. Se acontecer novamente isso é porque as equipas não têm argumentos para saber defender melhor ou para ganhar mais tempo, com ou sem bola. Quando são mais equilibradas isso não acontece. Há equipas que aos 15 já se estão a mandar para o chão", lembra.