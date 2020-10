Carlos Vieira. "Hugo Viana falou mal e o presidente esconde-se"

"Ou há uma falha de treinadores que não indicam aos jogadores para serem mais agressivos. O LASK fez o dobro das faltas do Sporting, portanto, uma agressividade tremenda. Podemos gostar ou não, mas eles quiseram muito mais. Faz falta um discurso de maior exigência", acrescenta.

Carlos Vieira critica a falta de ambição da equipa, que defrontou um opositor que "quis mais ganhar" e que expôs as debilidades do conjunto orientado por Rúben Amorim.

O antigo dirigente leonino entende as palavras de Viana como uma "desculpabilização" do mau desempenho da equipa, com os jogadores a deixarem Alvalade "sem "nenhum tipo de responsabilização", pois entende que "as pessoas estão todas acomodadas".

O afastamento do Sporting da fase de grupos da Liga Europa, e vergado a uma pesada derrota contra o LASK Linz, volta a criar um cenário de "tragédia desportiva e financeira", com um diretor desportivo, Hugo Viana, que "falou mal" e um "presidente que se esconde", e que passa uma "imagem de fragilidade e medo", afirma esta sexta-feira, Carlos Vieira, em declarações a Bola Branca .

O ex-administrador da SAD fala de uma desconfiança sobre um grupo eventualmente "envergonhado ou silenciado", mas que mostra até "estar acomodado", fatores que se estendem por todo o clube, passando, obviamente, pela "estrutura do futebol".



Estes são elementos que deixam os sportinguistas sem "acreditarem no amanhã". Depois do que chama de uma "tragédia desportiva e financeira", o antigo homem forte das finanças do Sporting, mesmo "sem entusiasmo e deprimido", considera que o emblema de Alvalade "até pode ter sorte" por ter saído da Liga Europa.

"De acordo com esta direção, o Braga é o grande adversário do Sporting. Se calhar vai-se cansar por andar a fazer viagens longas, etc. Ainda vão pensar que há alguma coisa positiva. É uma tragédia pensar assim, mas é o que deve estar na mente destas pessoas", afirma, referindo-se aos dirigentes leoninos após a eliminação das competições europeias.