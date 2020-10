Chegou o Inverno frio e medonho

O que aconteceu ontem à noite em dois estádios portugueses, embora em situações perfeitamente diferentes, constituiu um verdadeiro desastre para o futebol português.

É verdade que o Rio Ave não merecia ser desfeiteado pela falta de pontaria de alguns dos seus jogadores, mas, outra verdade ainda mais dura, o Sporting passeou em Alvalade uma tremenda falta de competência em toda a linha, que acabou por lançar a equipa num fosso donde vai ter dificuldade em seguir.

A noite uefeira foi, por tudo isto, aquilo que menos esperávamos e desejávamos.

Eram aguardadas muitas dificuldades para o Rio Ave, que defrontava um poderoso grupo italiano, com o passado marcado por sete vitórias europeias, mas o seu afastamento só foi possível por força da ingenuidade de quem concedeu uma grande penalidade quando estavam quase a estrelejar os foguetes da vitória. E, a partir desse momento, os vilacondenses ficaram mais expostos, acabando sucumbir depois de terem também desperdiçado três oportunidades de vencer a corrida final no desempate por penaltis.

Quanto ao Sporting a pobreza do seu jogo ficou bem à vista no segundo tempo do jogo com os austríacos do Lask Linz. Na primeira parte, mesmo denunciando carências, o grupo de Ruben Amorim ainda conseguiu sobreviver, mas o que se seguiu transformou-se num verdadeiro desastre.

Foi assim enorme o banho de realidade que os leões tiveram de suportar na noite de ontem.

É que a esta equipa não se pode exigir mais do que aquilo que verdadeiramente pode dar e é muito pouco: basta olhar para uma defesa cheia de carências, para um meio-campo onde falta qualidade e capacidade de afirmação, e para um ataque que não existe.

Marcado por todos estes evidentes problemas o que pode esperar-se deste Sporting, agora que o inverno chegou mais cedo a Alvalade?

Provavelmente uma época desgraçada a nível nacional, já que a nível europeu escreveu ontem de forma inglória o derradeiro capítulo deste ano de um livro com poucas páginas.