De Chaves a Fátima. Peregrinos iniciam caminhada com "todos os cuidados" para fintar a Covid-19

“As nossas previsões são de chegarmos no dia 11 e esperamos ser contemplados no limite dos seis mil peregrinos”, diz.

O presidente da Associação de Peregrinos está no caminho “cheio de alegria e entusiasmo” e acalenta o desejo de participar nas celebrações de 12 e 13 de outubro, mesmo se o número de peregrinos vai ser limitado, devido ao plano de contingência do santuário.

Em ano de pandemia o grupo é bem menor do que o habitual. São apenas sete a caminhar e um no apoio logístico. A peregrinação acontece em outubro, porque em maio, devido ao estado de calamidade, não foi possível a sua realização.

Zeferino Morais, de 56 anos, estreia-se como peregrino. Vai “cumprir uma promessa” e segue “confiante em superar as dificuldades do caminho”.

Paulo explica que “o caminho é longo, exige sacrifício, mas nada se compara à alegria de entrar no recinto e poder agradecer o caminho e as graças recebidas ao longo do ano”.

Os peregrinos seguem sem máscara no rosto, porque “caminhar com ela não é fácil”, mas asseguram que “a máscara vai na bolsinha” e será colocada sempre que entrarem em “algum estabelecimento de restauração ou hoteleiro e também no Santuário”.

Manuel Marinheiro é aquele que arranca bem cedo com a carrinha de apoio, com o necessário para o alimento dos peregrinos. Em cada paragem, e são várias ao longo do itinerário, tira para fora os bancos, a mesa, o fogão e tudo o que é necessário para "matar" a fome e a sede aos peregrinos.

Seis mil peregrinos no Santuário

A peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de outubro será presidida por D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Nas cerimónias, tendo em conta o plano de contingência do próprio Santuário, só poderão participar cerca de seis mil fiéis no recinto, onde serão feitas marcações no chão, formando espaços circulares onde poderão permanecer um número limitado de pessoas coabitantes.

“De acordo com os planos efetuados, estimamos uma presença de cerca de 6.000 pessoas no recinto, numa área útil de 48 000m2, o que equivale a uma média de 8m2 por pessoa", explicou o Santuário em comunicado.

“O acesso ao recinto de oração é feito por oito entradas, com diversos meios de controlo. As deslocações no recinto só podem ser feitas nos corredores assinalados. Todos os movimentos são constantemente monitorizados através dos meios de videovigilância, de modo a permitir em tempo real, decisões que sejam necessárias para controlo de situações de potencial risco”, indicou o Santuário.

“Os peregrinos que desejarem participar nas celebrações da noite do dia 12 e da manhã do dia 13, só poderão entrar no recinto nas entradas devidamente assinaladas e daí serão conduzidos por acolhedores para as áreas de ocupação, de acordo com os critérios estabelecidos e aí deverão permanecer até saírem do Recinto de Oração. Serão estes acolhedores que monitorizarão os espaços de forma a garantir que as vias de circulação fiquem desimpedidas para uma fácil deslocação dos peregrinos", explica ainda o comunicado.

O Santuário informa ainda que será obrigatório o uso de máscara durante as celebrações, mesmo no espaço do recinto ao ar livre.

Numa mensagem em vídeo, o bispo da diocese de Leiria-Fátima disse esperar um comportamento “exemplar” e um “sentido de responsabilidade” da parte dos peregrinos que queiram participar nas celebrações no Santuário de Fátima.

“Este outubro, teremos de ter algumas restrições para que a peregrinação, no respeito pelas indicações das autoridades de saúde, não constitua um perigo acrescido de contágio”, indicou o cardeal D. António Marto.