Carlos Acutis. Beatificação do jovem italiano marcada para dia 10

Morreu com 15 anos e é apontado pelo Papa Francisco como modelo de “santidade da porta ao lado”. Carlos Acutis (1991-2006) também é um bom exemplo no “uso que fazia das novas tecnologias em favor da evangelização”. Morto com fama de santidade, vai ser beatificado em Assis, no domingo, 10 de outubro.



No contexto da beatificação, a Santa Sé autorizou a abertura do túmulo de Carlo Acutis, cujo corpo incorrupto (mas recomposto) está exposto desde ontem no Santuário do Despojamento, em Assis.

Os pais de Carlos esperam que, “pela exposição do corpo, os fiéis possam elevar com mais fervor e fé as orações a Deus, que por meio de Carlos, nos convida a ter mais fé, esperança e amor por Ele e por nossos irmãos, assim como o próprio Carlos fez em sua vida terrena".

Quem o conheceu garante que era um jovem normal, com hábitos semelhantes aos da sua idade, amava estudar, jogar futebol e estar com os amigos.

A vida deste jovem italiano foi marcada por um profundo amor à Eucaristia a que chamava “autoestrada para o céu". Ia à missa e rezava o terço todos os dias. Ensinava o catecismo às crianças e ajudava as pessoas mais necessitadas. Inventou um “kit para se tornar santo”, formado por missa, comunhão, terço, leitura diária da Bíblia, confissão e serviço aos outros.

Acutis, que visitou Lisboa e o santuário de Fátima, também desenvolveu o seu talento na informática e criou exposições virtuais sobre temas de fé e sobre milagres eucarísticos em todo o mundo.

Quando foi diagnosticado com leucemia, Carlos decidiu oferecer seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja Católica. Faleceu em 12 de outubro de 2006, com apenas 15 anos de idade.

O milagre Acutis, que levou à sua beatificação, refere-se à cura de uma criança ocorrida após a intercessão do venerável Carlo Acutis, no Brasil.