Sérgio Conceição pede "coragem" aos árbitros para combater o antijogo

Sérgio Conceição confia que o Marítimo não recorrerá ao antijogo na visita ao FC Porto, na terceira jornada do campeonato. Contudo, deixa o aviso: se isso acontecer, o árbitro tem de atuar.

O Marítimo foi bastante criticado, na última jornada, pelo antijogo praticado na vitória (2-1) frente ao Tondela. Confrontado com a situação, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição deixou um recado a Lito Vidigal, treinador da equipa insular, e aos árbitros.

"Confio na inteligência tática do Lito Vidigal para não recorrer ao antijogo e não acontecer aquilo que envergonha o futebol português, que é a escassez de tempo útil de jogo. Mas também espero que neste tipo de situações haja coragem por parte dos árbitros. Se é para dar 15 ou 20 minutos de descontos, têm de dar. Mas pelo que conheço do Lito, penso que não necessita, nem nunca necessitou disso para que as suas equipas sejam bastante competitivas", afirmou o técnico portista, esta sexta-feira.

Sérgio salientou, ainda, que não quer "que dêem amarelos aos jogadores adversários aos 90 ou 92 minutos". Também frisou que, se um guarda-redes está deitado no chão, embora se deva deixar a entrar a equipa médica, pois "pode ser um problema grave", o árbitro deve, depois, dar o tempo de compensação correspondente.

Marchesín é baixa quase certa

Apesar de não esperar que Lito Vidigal recorra ao antijogo, Sérgio Conceição tem noção de que vai escassear o espaço para construir.

O treinador destacou que o FC Porto tem de "encontrar variantes para ultrapassar a organização do adversário e vencer o jogo".

Questionado se recorrerá a um sistema de um ou dois avançados, Sérgio assinalou que, "nos últimos largos anos, o FC Porto jogava sempre em 4x3x3 e não era por isso que não ganhava".

Sérgio Conceição confirmou, ainda, a ausência quase certa de Marchesín: "Acho difícil a recuperação. Hoje [esta sexta-feira] só trabalhou no ginásio e vamos ver. Mas vai ser difícil."

O FC Porto defronta o Marítimo no sábado, às 18h30, no Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.