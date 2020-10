Liga dos Campeões. Sérgio Conceição prevê grupo "extremamente equilibrado"

Sérgio Conceição prevê que o grupo do FC Porto na Liga dos Campeões será "extremamente equilibrado".

Os dragões calharam no grupo C, com Manchester City, Marselha e Olympiacos. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Sérgio Conceição admitiu que o Manchester City parte com algum favoritismo, no entanto, salientou que o FC Porto tem história na competição.

"E um grupo extremamente equilibrado. O City é um clube que investiu muito, tem um orçamento fora do normal. O FC Porto é o clube dos três com mais presenças na Liga dos Campeões, é um histórico e que tem sempre a sua palavra a dizer na passagem à fase seguinte. Depois, temos o campeão grego, que são sempre equipas interessantes. E o Marselha, que conheço, campeonato onde já trabalhei, com um treinador português", analisou o técnico portista.

São três equipas, num grupo de quatro, com treinadores portugueses. Além de Sérgio Conceição no FC Porto, há André Villas-Boas no Marselha e Pedro Martins no Olympiacos. O técnico portista considera que "é um sinal fantástico para a escola portuguesa de treinadores".