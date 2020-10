Matheus Uribe e Luis Díaz foram chamados por Carlos Queiroz à seleção da Colômbia, esta sexta-feira.

Os dois jogadores do FC Porto integram uma lista de 24 jogadores convocados para receber a Venezuela, a 10 de outubro, e visitar o Chile, no dia 14, a contar para o apuramento para o Mundial 2022, no Qatar.

Os ex-FC Porto James Rodríguez e Radamel Falcao também foram chamados pelo treinador português.