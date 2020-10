Quadrilha de uma votação

João amava Teresa que amava Raimundo



que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili

que não amava ninguém.

O Parlamento aprovou esta sexta-feira o diploma que prevê um período de nojo de três anos para o exercício de funções entre a banca privada e o Banco de Portugal, mas rejeitou que o mesmo venha a vigorar para quem transite de cargos políticos, como o de primeiro-ministro ou de cargos no Ministério das Finanças, para a administração do banco central.

A pretensão do PAN e do PSD já tinha sido chumbada em comissão, na passada quarta-feira, mas os dois partidos quiseram que fosse repetida em plenário. Uniram-se PAN, PSD e os partidos da direita, mas a esquerda em peso (PS, BE, PCP, PEV e deputadas não inscritas) alinhou com o PS. Não há incompatibilidade entre quem defende o interesse público e quem governa o banco Público, defenderam no debate em plenário.

Ao mesmo tempo, o PCP queria que as novas regras entrassem já em vigor, mas o PS conseguiu ver a sua pretensão de adiar para 1 de janeiro de 2021. Porém, neste ponto já contou com o voto a favor do PSD. Todos os restantes partidos votaram contra (as duas deputadas não inscritas abstiveram-se).

Porquê? Porque ainda há nomeações na calha para a administração do Banco de Portugal, lembraram CDS e IL. João Cotrim de Figueiredo disse temer que os social-democratas tenham interesses nessas nomeações que se conhecerão nas próximas semanas.

Resumindo, o PS conseguiu alianças com todos os partidos: garantiu primeiro que nada fosse discutido antes de nomear Mário Centeno, o PSD ajudou; aprovou à esquerda as alterações para os dirigentes que venham da banca comercial e, no fim de tudo, foi o PSD apenas a ajudar a que as regras sejam só para depois, os que vierem já estão livres delas por escolha do Bloco Central.

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes

que não tinha entrado na história

Carlos Drummond de Andrade, "Quadrilha"