Líder do CDS aplaude petição de Nuno Melo para "expurgar" disciplina de Cidadania

Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que “na opinião do CDS deve” (ser facultativa), e sublinhou que a iniciativa do partido “vai nesse sentido”.

“Sobre essa matéria, o CDS apresentou no Parlamento um projeto de lei que vai instar os deputados a decidir se a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento deve ou não ser facultativa”, indicou o presidente democrata-cristão, à margem de uma reunião na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Na quinta-feira, o eurodeputado do CDS-PP Nuno Melo lançou uma petição pública que pede a revisão dos conteúdos da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento ou o seu caráter opcional, numa tentativa de “expurgar” da disciplina “o que é político”.

O presidente do CDS-PP afirmou esta sexta-feira que a petição lançada pelo eurodeputado Nuno Melo, pela revisão dos conteúdos da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, vai ao encontro da posição do partido, apontando estar “em condições de a subscrever”.

Na ótica do líder, a escola, “tal qual está consagrado na Constituição no seu artigo 43, não deve preconizar nos seus ensinamentos, na educação, quaisquer filosofias, conteúdos religiosos, políticos ou estéticos”.

“Portanto, no nosso entender essa petição vai ao encontro da proposta que o CDS apresentou no Parlamento, deste projeto de lei, pelo que naturalmente estou em condições de a subscrever”, salientou.

A petição, intitulada “Pela revisão da disciplina de cidadania no seu modelo atual ou em alternativa, pelo seu caráter opcional” e dirigida ao primeiro-ministro, António Costa, tem como primeiros subscritores o líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, o ex-governante Paulo Núncio, o presidente do CDS-Madeira e secretário Regional da Economia, Rui Barreto, ou ainda o ex-deputado Hélder Amaral.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Melo disse não contestar a existência da disciplina, considerando-a “importante e relevante”, desde que “configurada numa base consensual” e “expurgando-a daquilo que é político”.

“Defendemos a revisão da disciplina, reconfigurando-a nesses termos que sejam consensuais na sociedade portuguesa, expurgando-a daquilo que é político, é ideológico, divide e não está a ser transmitido com as perspetivas globais que esses temas permitiriam ou, em alternativa, não sendo revista a natureza da disciplina, que passe a ter caráter opcional”, defendeu.

Questionado sobre que temas deveriam ser mantidos ou retirados da disciplina, Nuno Melo deu como exemplos a manter conteúdos como “a organização política do Estado”, “a Constituição da República Portuguesa”, “aspetos relacionados com o ambiente, com a geografia”, insurgindo-se contra “toda uma doutrina de género” que caracterizou como “instrumentos políticos”.