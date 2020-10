Um morto em atropelamento ferroviário na estação de Oeiras

Uma pessoa morreu na noite de quinta-feira na sequência de um atropelamento ferroviário na estação de comboios de Oeiras, distrito de Lisboa, disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

De acordo com a Proteção Civil, o alerta foi dado às 22h18 de quinta-feira e no local estiveram 10 operacionais, da PSP, do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Oeiras, apoiados por quatro veículos.

Contactado pela Lusa, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP acrescentou que a circulação na linha de Cascais esteve interrompida durante “cerca de 10 minutos”.

CDOS e PSP não tinham ainda informações sobre o sexo e idade da vítima mortal.