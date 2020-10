Surto em Alenquer: "Fizeram um almoço e, na volta, beberam dos copos uns dos outros"

Não usam máscara. E mesmo que se cruzem com um dos vizinhos, são bem capazes de dar dois dedos de conversa. Outro local onde o fazem normalmente é no único café existente em Espiçandeira, que hoje está fechado para desinfeção.

Próximo do café há uma zona com tanques públicos para lavar roupa. Robertina Anselmo chega com um alguidar de roupa. Fartou-se de avisar o marido, um dos jogadores de sueca que se juntou com amigos na tal mesa debaixo de uma árvore, à entrada da aldeia.

“Oh Carlos, lava as mãos. Oh Carlos, não te sentes lá. Mas olhe…juntavam-se, estavam todos sem máscara”, relata.

Carlos nunca ligou aos pedidos da mulher mas, por sorte, não ficou contaminado. Desde então, Robertina fala dos recentes casos para tentar manter o marido em casa. Há dias em que não consegue.

Nesta freguesia de Alenquer, município do distrito de Lisboa, onze pessoas estão infetadas com Covid-19, na sequência de convívios ao ar livre. Esta sexta-feira, Meca regista 21 casos ativos.