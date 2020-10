Prepare-se para uma sexta-feira chuvosa e com vento

A depressão Alex chegou durante a madrugada e trouxe chuva e vento fortes para esta sexta-feira, em Portugal continental.

“A depressão Alex vai passar no Golfo da Biscaia e vai para França. Em Portugal continental, estamos a prever a ocorrência de chuva, por vezes forte, vento com rajadas fortes e agitação marítima forte a norte do Cabo Raso no dia 2”, refere a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nesta sexta-feira, “uma superfície frontal fria vai atravessar o território e a chuva poderá ser com alguma intensidade nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu e Guarda”, destaca em declarações à agência Lusa.

Segundo a meteorologista, “o vento vai soprar com intensidade praticamente em todo o território”, mas será “mais significativo nas regiões Norte e Centro”.

O IPMA prevê igualmente “um aumento significativo da agitação marítima na costa ocidental, em particular entre a manhã de dia 2 e a madrugada de dia 3, em especial a norte do Cabo Raso”, de acordo com uma nota publicada no seu ‘site’.

Por causa disso, a Marinha e a Autoridade Marítima lançaram um alerta para o período entre as 6h00 desta sexta-feira, dia 2 de outubro, e a mesma hora de segunda-feira, dia 5.

“A agitação marítima será caracterizada por ondulação proveniente do quadrante Noroeste com altura significativa que poderá atingir os 6 metros e período médio a variar entre os 10 e os 12 segundos. O vento poderá registar velocidades superiores a 60 km/h e rajadas acima de 85 km/h, também do quadrante Noroeste”, avisa o comunicado enviado às redações.



“A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam a toda a comunidade marítima e à população em geral um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras”, uma vez que o mar deverá “apresentar as características de um mar de Inverno”. Os cuidados devem, por isso, ser redobrados.

Nas regiões costeiras Norte e Centro, em especial, as duas entidades recomendam:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar, de onde se destacam os molhes de proteção dos portos;

Evitar passeios junto à orla costeira , nas arribas e nas praias, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima;

, nas arribas e nas praias, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima; Evitar a pesca lúdica, mais concretamente junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas.

É ainda esperada “uma descida de temperatura, em especial da máxima, que irá variar entre 13ºC e 18ºC nas regiões a norte do vale do Tejo e entre 18ºC e 25ºC a sul”.