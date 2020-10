Portugal com 334 surtos ativos de Covid-19

Veja também:

Portugal conta neste momento com 334 surtos ativos do novo coronavírus.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que a maioria dos surtos se regista em Lisboa e Vale do Tejo, com 142.

Ainda segundo Graça Freitas, seguem-se o Norte, com 125 surtos, o Centro, com 35, o Algarve com 22 e o Alentejo, com 20.

Graça Freitas sublinha o facto de este número ser “bastante inferior ao de outros períodos”, concluindo que “felizmente tem havido uma redução.”

Em resposta aos jornalistas, a diretora-geral referiu-se a três surtos em particular, nomeadamente um em Bragança, num lar de idosos, que afeta 50 pessoas, incluindo 43 residentes e sete profissionais, mas que está confinado a um de três edifícios que compõem o lar.

Há ainda um surto ativo em Montalegre mas que por enquanto afeta apenas quatro funcionários do lar, embora haja testes a decorrer para saber se houve mais infetados e, por fim, Graça Freitas referiu um surto num café em Meca, Alenquer, que já infetou 11 pessoas mas dos quais ainda não resultou qualquer internamento ou óbito.

Esta sexta-feira Portugal registou mais seis mortos por causa da Covid-19 e um total de 888 novos casos.