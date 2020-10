Mais 888 casos e seis mortes por Covid-19 em Portugal

O número de doentes internados com Covid-19 nos hospitais portugueses mantém-se em 682. Em cuidados intensivos estão 107 pessoas. É a primeira vez, desde 19 de março, que o número de internados em enfermaria e cuidados intensivos se mantém inalterado de um dia para o outro.

Desde a chegada da pandemia, o país soma um total de 1.983 óbitos e 77.284 casos confirmados do novo coronavírus.

As autoridades de saúde têm um total de 45.613 pessoas em vigilância, são mais 429 no espaço de um dia.

Em relação aos dados dos doentes recuperados, 422 pessoas ficaram livres da Covid-19 nas últimas 24 horas.



Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou mais 381 casos e cinco mortes nas últimas 24 horas, seguida do Norte com 363 infeções e um óbito.



A região Centro tem mais 82 casos, o Alentejo dois, o Algarve 50, enquanto Açores e Madeira têm mais cinco doentes, cada.