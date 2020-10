Mais 888 casos e seis mortes por Covid-19 em Portugal

Do ensino público ao privado, do básico ao superio(...)

As autoridades de saúde têm um total de 45.613 pessoas em vigilância, são mais 429 no espaço de um dia.

Em relação aos dados dos doentes recuperados, 422 pessoas ficaram livres da Covid-19 nas últimas 24 horas.



Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou mais 381 casos e cinco mortes nas últimas 24 horas, seguida do Norte com 363 infeções e um óbito.



A região Centro tem mais 82 casos, o Alentejo dois, o Algarve 50, enquanto Açores e Madeira têm mais cinco doentes, cada.

Portugal conta neste momento com 334 surtos ativos do novo coronavírus. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que a maioria dos surtos se regista em Lisboa e Vale do Tejo, com 142.

Ainda segundo Graça Freitas, seguem-se o Norte, com 125 surtos, o Centro, com 35, o Algarve com 22 e o Alentejo, com 20.