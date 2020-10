​Luís Filipe Vieira convidou 22 juízes para jogo na Luz em 2011

Dois Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, 18 juízes Desembargadores do Tribunal da Relação, dois juízes de direito - ao todo, 22 juízes - e António Costa, então presidente da Câmara de Lisboa, foram convidados pelo Benfica e assistiram na tribuna presidencial do estádio da Luz, ao lado de Luís Filipe Vieira, ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Basileia, a 2 de novembro de 2011.



Segundo o "Correio da Manhã", essa informação foi prestada pelo próprio clube da Luz através dos advogados de defesa no processo Operação Lex, em que Luís Filipe Vieira é arguido e um dos 17 acusados. Em causa está o crime de recebimento indevido de vantagem.

O Ministério Publico diz ter apurado factos que apontam para a oferta de bilhetes de Vieira ao arguido e juiz Rui Rangel para jogos em Portugal e no estrangeiro, tendo em vista benefícios particulares, como a agilização de processos na justiça, nomeadamente um processo fiscal em Sintra.

O clube pretende, com este documento, contestar a acusação e mostrar que os convites eram prática normal e se destinavam a vários sectores da sociedade.

“A presença de reputados ou prestigiados benfiquistas de vários quadrantes da sociedade nacional na Tribunal Presidencial do estádio é uma tradição há muito seguida pelo Benfica”, indica o documento citado pelo Correio da Manhã, que acrescenta ainda que entre os convidados estão os juízes Rui Gonçalves e Pedro Mourão. O primeiro absolveu o empresário José Veiga num processo que teve em mãos.