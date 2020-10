Hospital do Porto. Medicação para cancro e esclerose já pode ser adquirida em farmácias de rua

Os medicamentos para o cancro da mama e esclerose múltipla de doentes do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, podem ser levantados a partir desta sexta-feira em farmácias comunitárias ao abrigo do alargamento do programa Farma2Care.

"Estamos a construir um programa que possa progressivamente integrar mais doentes. Nestas duas patologias [cancro da mama e esclerose múltipla], sabemos que temos mais de um milhar que são candidatos potenciais. Se 100 aderirem, podemos avançar para outra área [doença] mais rapidamente. Se aderirem 500 ou mais, se calhar teremos de fasear o avançar do projeto porque se pretende que tenha robustez", explicou à Lusa o coordenador do programa, Carlos Lima Alves, médico do CHUSJ.

O Farma2Care é um projeto do CHUSJ, em parceria com a Ordem dos Farmacêuticos (OF), a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA), que visa o aumento da proximidade e contribui para a adesão dos doentes à terapêutica.

A iniciativa consiste em disponibilizar medicação habitualmente cedida nas farmácias hospitalares em farmácias comunitárias, ou seja, as chamadas farmácias de rua.

Desta forma, exclui-se a obrigatoriedade de deslocação dos doentes ao CHUSJ exclusivamente para aquele fim.

O programa Farma2Care teve início em dezembro de 2019 com doentes com infeção por VIH/Sida.

De acordo com dados do CHUSJ para doentes com VIH/Sida foram dispensadas 243 caixas de medicamentos até ao presente.

Carlos Lima Alves sublinha que o Farma2Care destina-se a quem "pode de facto autoadministrar a medicação em casa em segurança", frisando que têm de estar reunidas "condições de estabilidade terapêutica muito especificas".

"Não são todos os tipos de tratamento que permitem isto", salientou, acrescentando que este processo poderá incluir "teleconsultas com os farmacêuticos hospitalares para avaliar a adesão ao tratamento em casa", bem como "dar formação aos farmacêuticos das farmácias comunitárias".

Na prática, a grande diferença está na receção do medicamento que o Estado português se compromete a fornecer mas que não está disponível numa farmácia comunitária, ou através da tradicional receita médica.