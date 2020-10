Hospitais de Lisboa com taxa de ocupação Covid acima dos 70% mas "ainda há folga”

As autoridades de saúde foram ainda questionadas sobre o uso de hospitais de retaguarda (ou hospitais de campanha). Diogo Lopes revelou que “não foram muito utilizados na primeira fase da pandemia”, mas está prevista a sua utilização no plano outono/inverno.

Também a diretora-geral da Saúde referiu que este tipo de equipamentos só será usado em último recurso e “em casos de extrema necessidade”.

Se forem ativados, acrescentou Graça Freitas, será mais nas grandes áreas metropolitanas ou em alguma situação pontual (como aconteceu em Ovar).

Número de ventiladores duplicou

O secretário de Estado da Saúde fez ainda um ponto de situação sobre o número de ventiladores atualmente disponíveis no SNS.

No início da pandemia, havia 1.142 ventiladores, revelou Diogo Lopes. Depois foram comprados e/ou doados mais 966 unidades. Destes 966 equipamentos, 713 já estão nas unidades de saúde, o que significa que, atualmente, estão disponíveis no SNS e prontos a usar 1.855 ventiladores.

Das 966 máquinas adquiridas, há ainda 253 que “estão a ser testados e em vias de ser distribuídos pelos hospitais”.

Diogo Lopes diz assim que não está prevista uma compra centralizada de novos equipamentos.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais seis mortes e 888 casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). No que se refere a novas infeções, é o segundo pior dia desde 10 de abril.

Desde a chegada da pandemia, o país soma um total de 1.983 óbitos e 77.284 casos confirmados do novo coronavírus.

Portugal conta neste momento com 334 surtos ativos do novo coronavírus. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que a maioria dos surtos se regista em Lisboa e Vale do Tejo, com 142.

Ainda segundo Graça Freitas, seguem-se o Norte, com 125 surtos, o Centro, com 35, o Algarve com 22 e o Alentejo, com 20.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL