Foco de Covid-19. Missas, feiras e serviços públicos suspensos em Salto

Depois de quatro funcionárias do Lar Nossa Senhora do Pranto, em Salto, terem testado positivo à Covid-19, bem como dois familiares (marido e filha) de uma delas, o município de Montalegre determinou a suspensão de missas, feiras e serviços públicos na freguesia.

Em comunicado tornado público esta sexta feira, a autarquia de Montalegre informa que “mau grado estarem equipas no terreno empenhados na avaliação real da situação, impôs-se, contudo, tomar um conjunto de medidas que impeçam a disseminação descontrolada do vírus”.

Assim, a autarquia, depois de “ouvida a Comissão de Proteção Civil e ao abrigo do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil”, decidiu encerrar, temporariamente, a Casa do Capitão, pólo do Ecomuseu de Barroso, em Salto, suspender as funções permanentes da Brigada do Baixo Barroso, “permanecendo os seus elementos em isolamento ou vigilância ativa”, e suspender a feira semanal, “por tempo indeterminado”.

“Tal como acordado com o pároco da freguesia de Salto, são suspensas todas as atividades litúrgicas (missas e ensaios de coro)”, indica a autarquia.

As vigílias e os funerais ficam limitados a 10 pessoas, tal como recomenda a Direção-Geral da Saúde enquanto os bares, cafés e restaurantes da freguesia são obrigados a encerrar às 23 horas.

O comunicado refere ainda que o jogo entre Vilar de Perdizes e GDC Salto, da 1ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real, previsto realizar-se este domingo, foi suspenso.

A equipa do CLDS (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) passa a laborar em teletrabalho.

Já em relação à escola da freguesia, “o funcionamento está sob a jurisdição das autoridades de saúde, que tutela e tem a situação sob controlo, cumprindo ao município dar o necessário apoio, acrescenta o comunicado.

O presidente da autarquia, Orlando Alves, apela “à calma da população saltense, em particular, e à barrosã, em geral, e ao estrito cumprimento das normas emitidas pelas DGS”.