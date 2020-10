Trump levado para o hospital após diagnóstico de Covid-19

Veja também:

O Presidente dos EUA, Donald Trump, vai ser transportado para o hospital após ter começado a manifestar sintomas de Covid-19, horas depois do diagnóstico da doença esta sexta-feira.

De acordo com fonte oficial da Casa Branca, Trump será levado para um hospital militar para ser tratado à Covid-19, enquanto a sua administração e equipa de campanha presidencial tentam ajustar-se a este extraordinário volteface no seu turbulento primeiro mandato, quando falta um mês para as eleições presidenciais.

Trump, de 74 anos, será transportado para o Hospital Militar Walter Reed em Bethesda, no Maryland, onde ficará internado durante os próximos dias por uma questão de precaução.

De acordo com a mesma fonte, os médicos do Presidente decidiram que Trump deve estar num hospital para poder receber cuidados imediatos caso necessite.

A notícia do seu internamento chega pouco depois de o médico da Casa Branca, Sean P. Conley, ter adiantado que o chefe de Estado "continua cansado mas de bom humor" e que será submetido a um tratamento experimental para a Covid-19 que tem por base anticorpos sintéticos.

Trump, que durante meses minimizou a ameaça do novo coronavírus, anunciou ao início deste sexta-feira no Twitter que tanto ele como a primeira-dama, Melania Trump, testaram positivo à Covid-19 após um comício de campanha em Minneapolis, no Minnesota.

O resultado chegou dois dias depois do primeiro debate presidencial entre o atual Presidente, do Partido Republicano, e o ex-vice-presidente dos EUA, o democrata Joe Biden. A meio da tarde, a campanha de Biden anunciou que tanto ele como a mulher testaram negativo à Covid-19.

Dada a sua idade e peso, Trump integra-se nos grupos de elevado risco nesta pandemia. Ao longo do seu mandato presidencial, aparentou sempre ter boa saúde, mas sabe-se que não pratica desporto regularmente e que não segue uma dieta saudável.