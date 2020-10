Trump hospitalizado após diagnóstico de Covid-19. "Acho que estou muito bem", diz em vídeo

02 out, 2020 - 22:25 • Redação com reuters

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Presidente dos EUA, Donald Trump, vai ser transportado para um hospital militar em Maryland, anunciou a Casa Branca esta sexta-feira, horas depois de ter sido diagnosticado com Covid-19. Trump, de 74 anos, vai ser levado para o Hospital Militar Walter Reed, em Bethesda, no estado do Maryland, onde ficará internado "durante os próximos dias" por uma questão de precaução, enquanto a sua administração e equipa de campanha tentam ajustar-se a este extraordinário volteface na reta final de um turbulento primeiro mandato -- e quando falta um mês para as eleições presidenciais de 3 de novembro. Na sua primeira publicação de Twitter desde que anunciou que está infetado com Covid-19, Trump deixou uma mensagem vídeo agradecendo o apoio e dizendo "acho que estou muito bem".

Segundo Kayleigh McEnany, assessora da Casa Branca, os médicos do Presidente decidiram que Trump deve estar num hospital para poder receber cuidados imediatos caso venha a necessitar. "Por extrema precaução, e sob recomendação do seu médico e de outros especialistas, o Presidente irá trabalhar a partir dos escritórios presidenciais do [Hospital Militar] Walter Reed durante os próximos dias", adiantou McEnany em comunicado, horas depois de ter falado aos jornalistas em conferência de imprensa, altura em que apenas disse que Trump manifesta "sintomas ligeiros" da doença.

Uma fonte familiarizada com a situação avançou entretanto à Reuters que Trump está com uma "ligeira febre". No rescaldo do anúncio da Casa Branca, um dos filhos de Trump aplaudiu o pai no Twitter, apelidando-o de "verdadeiro guerreiro" que vai "lutar contra isto com a mesma força e convicção com que luta pela América todos os dias".