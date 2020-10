O que acontece ao governo norte-americano se Trump ficar incapacitado devido à Covid-19?

À semelhança do que já aconteceu com dois presidentes norte-americanos, no caso de ficar incapacitado, Donald Trump pode vir a ter de passar o poder ao seu vice-presidente. Por exemplo, na eventualidade de ter de ser submetido a tratamentos para a Covid-19.

Cinco anos depois, no dia 21 de julho de 2007 , Bush invocou novamente a Secção 3 antes de outra colonoscopia. Cheney atuou como presidente interino entre as 7h16 e as 9h21.

A 29 de junho de 2002 , o presidente George W. Bush invocou a Secção 3, transferindo temporariamente os seus poderes para o vice-presidente Dick Cheney , antes de ser submetido a uma colonoscopia. Cheney foi presidente interino entre as 7h09 e as 9h24 daquela manhã.

Como funciona a Secção 4?

Sob a Secção 4 da Constituição, o vice-presidente e uma maioria de oficiais do Gabinete, ou “outros órgãos do género que o Congresso possa, por lei, estabelecer”, pode informar os líderes das duas assembleias do Congresso de que o presidente “está incapaz de exercer os poderes e funções do seu cargo”.

Neste caso, o vice-presidente assume o cargo de presidente interino. O presidente volta ao cargo depois de informar os líderes do Senado e da Câmara dos Representantes que “não existe incapacidade”, a não ser que os oficiais do Gabinete ou outro órgão declare o contrário. O Congresso tem de, então, reunir dentro de 48 horas para tomar uma decisão.

Se dois terços dos membros da Câmara dos Representantes e do Senado votarem que o presidente se encontra incapaz de exercer as suas funções, o vice-presidente continua no cargo de presidente interino até que o novo presidente seja votado nas próximas eleições presidenciais. Caso contrário, o presidente retorna ao cargo.