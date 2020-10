Donald e Melania Trump testam positivo à Covid-19

Na sequência das próximos eleições presidenciais, a 3 de novembro, o presidente norte-americano tem mantido uma agenda de viagens ativa, tendo percorrido vários pontos do país, nas últimas semanas. Participou em vários comícios com milhares de pessoas, apesar dos avisos de profissionais de saúde pública contra a realização de eventos com grandes multidões.

Hope Hicks estava a bordo do Air Force One com o presidente dos Estados Unidos, num voo para Cleveland (centro-leste), na terça-feira, para participar no debate eleitoral com o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden. A conselheira também viajou com Trump na quarta-feira, para o estado de Minnesota (centro-oeste), onde decorreu uma reunião de campanha.

O presidente dos EUA submete-se regularmente a testes à Covid-19, embora a frequência exata destes testes não seja conhecida.