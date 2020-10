Críticas e desejos de recuperação. Líderes mundiais reagem à infeção de Trump

02 out, 2020 - 11:02 • Sofia Freitas Moreira com Reuters



Ainda no Reino Unido, o ministro britânico Robert Jenrick sublinhou que entende o que é ter um chefe do Governo infetado com Covid-19, recordando quando Boris Johnson testou positivo, em março. “Nós sabemos o que é ter, no nosso caso, um primeiro-ministro que testou positivo para a Covid-19 e, pondo de parte a política, queremos todos vê-lo e à sua mulher a ficarem melhor, rapidamente”, declarou Jenrick, de acordo com a Reuters.

Mas nem todas as manifestações têm sido positivas. Do lado do Governo francês, o porta-voz, Gabriel Attal, escreveu que “isto demonstra que o vírus não poupa ninguém, incluindo aqueles que mostraram ceticismo”. Apesar da crítica, Attal espera que Trump recupere rapidamente.

Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, escreveu que se junta “aos milhões na América que rezam pela rápida e total recuperação” de Trump e Melania. “Que Deus abençoe o Presidente Trump e a nossa maravilhosa primeira-dama Melania”, lê-se no tweet de Pence.



Na China, o chefe de redação do jornal “Global Times”, Hu Xijin, reagiu à notícia com duras críticas ao Presidente norte-americano. “O Presidente Trump e a primeira-dama pagaram o preço pelo arriscado jogo de desvalorizar a Covid-19. As notícias mostram a severidade da situação pandémica nos Estados Unidos”, escreveu Xijin. Na opinião do jornalista chinês, a notícia vai ter um “impacto negativo na imagem de Trump e dos Estados Unidos, podendo ainda afetar negativamente a sua reeleição”.

O Presidente russo, Vladimir Putin, enviou um telegrama ao seu homólogo americano para lhe desejar uma rápida recuperação, informaram agências de notícia russas, citando o Kremlin. "Estou certo de que a sua vitalidade inerente, bom humor e otimismo o ajudarão a lidar com este vírus perigoso", disse o telegrama de Putin, segundo a agência de notícias Interfax. O presidente da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desejou uma rápida recuperação ao casal.



A chanceler alemã, Angela Merkel, enviou a Trump os melhores votos de uma recuperação rápida, disse o porta-voz da chefe de Estado no Twitter. "Espero que eles recuperem bem da infeção por coronavírus e que estejam completamente saudáveis novamente", lê-se no tweet de Steffen Seibert.



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que, “como milhões de outros israelitas”, está a pensar em Trump e Melania, seus “amigos”, desejando-lhes uma rápida recuperação.



Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, aproveitou a ocasião para relembrar que a “Covid-19 é uma batalha que continuamos todos a lutar. Todos os dias. Onde quer que vivamos”.