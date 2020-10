António Costa deseja melhoras a Donald Trump

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, deseja as melhoras ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que testou positivo à Covid-19.

“Desejo as melhoras, naturalmente. O que é que se deseja a qualquer pessoa que está doente? As melhoras”, disse António Costa, esta sexta-feira, no final do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Questionado sobre eventuais impactos da infeção de Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, o primeiro-ministro português preferiu não vestir a pele de comentador político.

“Não sei. Não sou analista político, não vou entrar nessas especulações”, declarou.