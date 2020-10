Daniel McLay vence quinta etapa da Volta a Portugal

O britânico Daniel McLay venceu, esta sexta-feira, a quinta etapa da Volta a Portugal, que ligou Oliveira do Hospital a Águeda.

O ciclista da Arkea-Samsic bateu ao "sprint" o venezuelano Leangel Liñarez (Miranda-Mortágua) e o italiano Riccardo Minali (Nippo-Delko-One Provence), no final do percurso de 176,3 quilómetros.

Amaro Antunes, da W52-FC Porto, cruzou a meta com o mesmo tempo do vencedor da etapa mantém a camisola amarela, com 13 segundos de vantagem sobre Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) e 1m13s sobre o companheiro de equipa Gustavo Veloso.

Jóni Brandão (Efapel), que foi penalizado em 20 segundos por abastecimento irregular, esta sexta-feira, fica a 1m37s de Antunes.

No sábado, a caravana nacional vai ligar Caldas da Rainha a Torres Vedras, num percurso de 155 quilómetros, numa homenagem aos 50 anos da primeira vitória de Joaquim Agostinho na Volta a Portugal.