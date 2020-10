Vaná regressa a Famalicão, agora em definitivo

O Famalicão oficializou, esta sexta-feira, a contratação do brasileiro Vaná.

É um regresso do guarda-redes ao clube, desta vez em definitivo depois de ter feito 23 jogos na época passada, na condição de cedido pelo FC Porto.

Vaná, de 29 anos, assinou por uma época pelo clube sensação da época passada e vai concorrer para a baliza com o russo Zlobin, que esta época chegou do Benfica e tem sido titular.

Em declarações aos meios do clube, Vaná disse que "é um gosto poder continuar num clube em que vivi momentos inesquecíveis. Espero voltar a ajudar o Famalicão a dar passos firmes no desejo de afirmação no futebol português".

Para a nova época, o Famalicão também já contratou: Andrija Lukovic (RKS Raków), Alexandre Penetra (Benfica), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Diego Batista (Benfica), Abdul Ibrahim (Desp. Chaves), Jhonata Robert, Francisco Saldanha (Benfica), Ivan Zlobin (Benfica), Henrique Travisan (Ponte Preta), Srdan Babic (Estrela Vermelha), Bruno Jordão (Wolverhampton), Nemanja Perovic (Iskra Danilovgrad), Joaquín Pereyra (Rosario Central), Calvin Verdonk, Leonardo Campana (Wolverhampton), Jorginho (Benfica), Iván Jaime (Málaga), Gil Dias (Mónaco), Edwin Herrera (Independiente Santa Fé).