Rio Ave. “Discutimos contra um colosso europeu”

O treinador adjunto do Rio Ave confirma a frustração do grupo, mas dá os parabéns aos jogadores depois da eliminatória, nos penáltis, contra o Milan para a Liga Europa.

“Estamos frustrados, claro. Mas queria dar os parabéns aos jogadores porque discutimos a eliminatória até ao derradeiro instante contra um colosso europeu”, refere.

Augusto Gama considera que o Rio Ave podia “ter resolvido o jogo nos 90 minutos. Depois no prolongamento, sofrer um golo a 20 segundos do final foi duro e para o Milan foi algo caído do céu”.

Nas grandes penalidades “também foram felizes”, acrescenta.

O Rio Ave caiu após 24 grandes penalidades depois de ter empatado 1-1 nos 90 minutos e 2-2 após prolongamento.