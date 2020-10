Moreirense e Boavista empatam. Golo dos axadrezados é candidato a golo do campeonato

O Moreirense e o Boavista empataram 1-1, no jogo de abertura da terceira jornada da I Liga. Destaque para um golo de antologia, que pode ver aqui.

O Boavista, que vinha de uma pesada derrota frente ao FC Porto (5-0), adiantou-se no marcador com um golo de meio campo marcado por Angel Gomes logo aos 9 minutos.

O jovem Angel, filho de Gil, campeão do mundo sub-20, voltou a destacar-se depois de já ter feito 3 assistências no primeiro jogo do campeonato.

Já o avançado Fábio Abreu chegou à igualdade aos 65 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

Com este empate, o Moreirense está em quinto lugar no campeonato, com quatro pontos, enquanto o Boavista, que ainda não venceu, é 12.º, com dois.

Veja o resumo da partida, com destaque para o golo dos axadrezados.