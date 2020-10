Darwin Nuñez, do Benfica, e Sebastián Coates, do Sporting, integram a convocatória da seleção do Uruguai desta sexta-feira.

O avançado e o central fazem parte da lista de 23 jogadores chamados por Oscar Tabárez para receber o Chile, a 8 de outubro, e visitar o Equador, no dia 13, a contar para a qualificação para o Mundial 2022.

Nota, ainda, para a chamada de Jonathan Rodríguez, ex-avançado do Benfica que, atualmente, representa o Cruz Azul, do México.