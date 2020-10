Carlos Carvalhal cede favoritismo na Liga Europa ao Leicester

Carlos Carvalhal não esconde que o grande favorito do grupo do Sporting de Braga na Liga Europa é o Leicester City.

Os minhotos também terão pelo caminho os complicados AEK, da Grécia, e Zorya, da Ucrânia. Contudo, o "papão" é o Leicester. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o técnico garantiu, porém, que o Braga lutará por todos os pontos em todos os estádios.

"O Leicester é uma equipa fortíssima, luta pelo título em Inglaterra. Ainda recentemente ganhou 5-2 ao Manchester City no seu estádio. É uma equipa que conheço bem, um clube bem estruturado. Se no ano passado já era forte, este ano está mais e, não fazendo vendas, para o ano ou daqui a dois será ainda mais forte. É sem dúvida a melhor equipa do grupo, na teoria e na prática. Mas mesmo no campo deles vamos discutir o jogo e tentar vencer", assegurou.

Carvalhal regressa a Inglaterra, onde já treinou o Sheffield Wednesday e o Swansea (que disputava a Premier League apesar de ser do País de Gales), e à Grécia, onde orientou o Asteras Tripolis. "Só faltou o regresso à Turquia para o pleno", brincou.

"O AEK de Atenas tem portugueses, é uma equipa sempre difícil, que luta pelo título na Grécia. O Zorya é uma equipa ucraniana que já eliminou o Braga. Vai ser um grupo interessante, vamos disputar um jogo de cada vez e dar o nosso melhor", afiançou o treinador.