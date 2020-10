Benfica e Braga jogam fora nas meias-finais da Taça de Portugal

Benfica e Sporting de Braga ficaram, esta sexta-feira, a saber que jogarão fora, nas meias-finais da Taça de Portugal feminina de 2019/20.

As encarnadas visitam o Famalicão, a 14 de outubro, ao passo que as guerreiras vão ao terreno do Estoril Praia, no dia 18.

Os duelos já estavam definidos, no entanto, as meias-finais passaram a ser disputadas a uma só mão, para condensar a conclusão da provam, o que obrigou a sorteio para saber que equipas jogariam em casa.

A final será entre os vencedores de cada jogo. Braga e Benfica, vencedores das duas últimas edições, são os grandes favoritos.