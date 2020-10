André André dá primeiro triunfo ao Vitória de Tiago

O Vitória de Guimarães, do treinador Tiago Mendes, conquistou o seu primeiro triunfo na presente edição da Liga portuguesa.

Os “conquistadores” venceram o Paços de Ferreira, por 1-0, com um golo de penálti de André André.

Num encontro que caminhava para um empate sem golos, uma abordagem menos feliz de Fernando Fonseca sobre Rochinha causou a grande penalidade, convertida, aos 83 minutos, por André André, que se tornou no primeiro jogador vitoriano a marcar no campeonato.

A partida teve várias ocasiões de golo junto a ambas as balizas.

Com esta vitória, os vimaranenses sobem ao sexto posto com quatro pontos, enquanto os “castores” estão no 16.º posto com apenas um.

Veja o resumo da partida.