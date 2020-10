LASK. “Merecemos vencer”

O treinador do LASK Linz considera que a vitória em Alvalade para a Liga Europa foi “merecida”.

“Estou muito orgulhoso da minha equipa, tivemos um desempenho muito controlado e maduro esta noite”, refere Dominik Thalhammer.

O técnico conta que a sua equipa entrou “muito bem no jogo e começámos da melhor forma. Depois do empate, tivemos de lidar com uma ou duas situações difíceis - o apito para intervalo não veio em boa altura. No segundo tempo controlámos o jogo muito bem e merecemos vencer”.

Thalhammer olha para a continuidade na Europa: “O grande objetivo de chegar à fase de grupos da Liga Europa foi alcançado. Agora estamos ansiosos por mais noites europeias”.

O LASK goleou o Sporting por 4-1 e segue em frente na Liga Europa.