Granada confirma Luis Suárez por cinco épocas

Luis Suárez é reforço do Granada para as próximas cinco temporadas. O clube espanhol confirmou, esta sexta-feira, a contratação do ponta de lança que esteve nos planos do Sporting.

O colombiano, de 22 anos, desvincula-se do Watford e regressa a Granada, onde jogou pela equipa B, na sua primeira experiência na Europa.

Suárez nunca jogou pelo Watford e evoluiu sempre em Espanha. Foi cedido ao Valladolid B, passou pelo Nástic e na época passada esteve em destaque no Saragoça. Fez 19 golos em 39 jogos.

Terá oportunidade, agora, de se estrear na liga espanhola. O Granada, que conta no plantel com os portugueses Rui Silva, João Costa e Domingos Duarte, alcançou a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa.