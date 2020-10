Espanha estreia ex-FC Porto na convocatória para Portugal

José Campaña, antigo médio do FC Porto, é uma das novidades da convocatória da Espanha para o jogo amigável com Portugal.

Além de Campaña, que atualmente representa o Levante, o selecionador espanhol, Luis Enrique, promoveu a estreia de Sergio Canales, do Bétis, e ainda o regresso de Dani Ceballos, que atua pelo Arsenal.

A outra nota de destaque é a chamada de Adama Traoré, que também foi convocado pelo Mali. O extremo do Wolverhampton terá, agora, de escolher por que país pretende jogar. Traoré, nascido em Espanha e de ascendência maliana, já tinha sido chamado por Luis Enrique, no entanto teve sempre de saltar fora da convocatória - uma vez devido a lesão e a segunda por ter testado positivo à Covid-19.

No particular com Portugal, na próxima quarta-feira, em Alvalade, jogo que terá público nas bancadas, Espanha não poderá contar com Thiago Alcántara, do Liverpool, que está infetado com o novo coronavírus.