Governo quer pôr poupanças dos portugueses ao serviço da economia

O ministro da Economia defendeu, nesta manhã de sexta-feira, que é urgente colocar as poupanças dos portugueses ao serviço da economia nacional.

Na apresentação, em Lisboa, do relatório da OCDE sobre o mercado de capitais em Portugal, Pedro Siza Vieira explicou que, “se não desenvolvermos o mercado nacional, as poupanças dos portugueses que estejam disponíveis para investir nestes produtos vão procurar aplicações no exterior” e isso é negativo, reconheceu o ministro da economia.

Numa sessão que decorreu no Ministério das Finanças, Pedro Siza Vieira admitiu que tem de se criar as condições para permitir que as poupanças sejam aplicadas na economia. O ministro reconheceu que Portugal é um país pobre, de baixos rendimentos e com poucas poupanças e que grande parte é aplicada no sistema bancário.